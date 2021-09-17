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Калинская вышла в полуфинал парного турнира в Портороже

13:55
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре со словачкой Терезой Михаликовой вышла в полуфинал турнира в Портороже (Словения).

Калинская и Михаликова обыграли американку Эмину Бектас и британку Тару Мур со счетом 6:4, 6:3.

В полуфинале спортсменки встретятся со словенками Андрея Клепач и Тамарой Зиданшек.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская / Тереза Михаликова (Россия / Словакия) — Эмина Бектас / Тара Мур (США / Великобритания) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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