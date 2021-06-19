Онс Жабер вышла в финал турнира в Бирмингеме
18:06
Представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал турнира в Бирмингеме. В полуфинале он переиграла Хизер Уотсон из Великобритании в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.
В финале Жабер сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Коко Вандевеге (США).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Онс Жабер (Тунис, 2) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:3
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