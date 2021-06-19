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Онс Жабер вышла в финал турнира в Бирмингеме

18:06

Представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал турнира в Бирмингеме. В полуфинале он переиграла Хизер Уотсон из Великобритании в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

В финале Жабер сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Коко Вандевеге (США).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 2) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора
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