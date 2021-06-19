Самсонова обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине
18:17
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2) в матче 1/2 финала турнира WTA в Берлине (Германия).
Матч продолжался один час и семь минут. В финале Самсонова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — 6:4, 6:2
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