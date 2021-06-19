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Самсонова обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

18:17
Людмила Самсонова. Фото Twitter
Людмила Самсонова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Людмила Самсонова победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2) в матче 1/2 финала турнира WTA в Берлине (Германия).

Матч продолжался один час и семь минут. В финале Самсонова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — 6:4, 6:2

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