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Касаткина сыграет в полуфинале турнира в Бирмингеме

16:38
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35-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме нанесла поражение чешке Терезе Мартинцовой, занимающей 90-е место мирового рейтинга.

За 1 час 44 минуты матча Дарья сделала один эйс и шесть брейков, ошибившись при подаче три раза.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:4, 2:6, 6:0

Коко Вандевеге (США, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 6:4, 6:4

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