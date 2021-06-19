Касаткина сыграет в полуфинале турнира в Бирмингеме
16:38
35-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме нанесла поражение чешке Терезе Мартинцовой, занимающей 90-е место мирового рейтинга.
За 1 час 44 минуты матча Дарья сделала один эйс и шесть брейков, ошибившись при подаче три раза.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 4) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:4, 2:6, 6:0
Коко Вандевеге (США, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 6:4, 6:4
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