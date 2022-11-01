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Сегодня, 15:17

Ольховский: «Рассчитывать на победу Касаткиной на Итоговом турнире достаточно тяжело»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский назвал фаворита Итогового турнира WTA.

«До сегодняшнего дня фаворитом являлась Свентек. Дальше посмотрим, как она готова к турниру. Касаткина? Даша — восьмая по результатам за год, если мы объективно смотрим, рассчитывать на победу достаточно тяжело. Но это все-таки Итоговый, шансы всегда есть», — сказал Ольховский «СЭ».

Дарья Касаткина проведет первый матч на Итоговом турнире WTA против Иги Свентек. Игра состоится в ночь с 1 на 2 ноября.

В группе с Касаткиной и Свентек также находятся Каролин Гарсия и Кори Гауфф.

Теннис
Дарья Касаткина
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