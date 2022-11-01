Чесноково: «Даже не представляю, что против Свентек может предпринять Касаткина»

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры россиянки Дарьи Касаткиной против польки Иги Cвентек в стартовом матче Итогового турнира WTA.

«Cвентек быстрее Касаткиной, подает лучше, справа и слева играет агрессивнее. Даже не представляю, что против Иги может предпринять Дарья. Да, Касаткина может менять ритм по ходу игры или еще что-то делать, но Cвентек в этом году играет лучше, чем кто-либо, с такой уверенностью во всем. Мне кажется, что Касаткиной будет крайне сложно играть против польской теннисистки, особенно в первом матче, но шансы есть всегда.

Кто мог знать, что Cвентек проиграет Корне на Уимблдоне, хотя Ига очень хороша на траве? Это индивидуальный вид спорта, полька может себя нехорошо чувствовать, могут появиться какие-то нюансы. Плюс первый матч часто бывает сложным для лидеров, нередко только по ходу турнира игроки начинают раскрываться», — сказал Чесноков Metaratings.ru.

На групповом этапе Итогового турнира WTA Касаткина сыграет со Cвtнтек, Гауфф и Гарсией.