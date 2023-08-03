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Сегодня, 15:54

Кафельников считает, что Мирра Андреева скоро войдет в элиту мирового тенниса

Мария Гусева
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Мирра Андреева очень амбициозная девочка. Думаю, что если у нее все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите, — цитирует ТАСС Кафельникова. — Зачем сравнивать ее с Шараповой? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет».

Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и до четвертого круга Уимблдона, что на данный момент является лучшим достижением спортсменки на турнирах «Большого шлема».

Источник: ТАСС
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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