Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:11

Самсонова обыграла Кирстю и вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирсти — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час. На счету 24-летней россиянки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 33-летняя Кырстя дважды подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.

Следущий соперник россиянки определится в матче Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:1, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
Сорана Кирстя
0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитолина: «Касаткина — сложная соперница, поэтому я каждый раз стараюсь самой диктовать игру»
Новости
RSS RSS
Все новости