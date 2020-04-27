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«Мой ответ 2020-му». Дерзкое фото Касаткиной из детства

00:28
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала архивное фото в своем Twitter. Она продемонстрировала кадр из интервью в 2008-м году.

— Мой ответ 2020-му, — подписала фотографию Касаткина.

Из-за коронавируса сезон прерван до июля. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 962 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 205 936 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 861 590 человек выздоровели за время пандемии.

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