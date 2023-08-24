Мирра Андреева проиграла Стивенс во втором круге турнира в Кливленде

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не прошла в четвертьфинал турнира ATP 250 в Кливленде (США).

В матче второго круга Андреева со счетом 3:6, 3:6 проиграла американке Слоан Стивенс. Продолжительность поединка составила 1 час и 25 минут. Матч вчера был прерван из-за дождя при счете 6:3, 3:0 в пользу американки, девушки доигрывали сегодня.

67-я ракетка мира Андреева 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету 38-й ракетки мира Стивенс ни одного эйса и двойной, и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал соревнований Стивенс сразится с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:3