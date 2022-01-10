Мельникова уступила 740-й ракетке мира и не смогла попасть в основную сетку Australian Open
06:38
Российская теннисистка Марина Мельникова в четвертьфинале квалификации Australian Open проиграла австралийке Кимберли Биррелл со счетом 6:7 (0:7), 6:3, 1:6.
Встречп продолжалась 2 часа 33 минуты. Россиянка сделала 2 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале квалификации 740-я ракетка мира встретится с Екатериной Горгодзе из Грузии.
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