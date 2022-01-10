Анастасия Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге. У нее в активе 3 076 очков.

Лидирует в списке австралийка Эшли Барти. На второй позиции находится Арина Соболенко из Белоруссии. Испанка Гарбинье Мугуруса замыкает тройку лидеров.

Вероника Кудерметова поднялась на 30-е место. 9 января она проиграла Симоне Халеп из Румынии в финале турнира WTA в Мельбурне (2:6, 3:6).

Рейтинг WTA от 10 января 2022 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 051 очко,

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6 351,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635,

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008,

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666,

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4 385,

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351,

8 (9). Ига Свентек (Польша) — 3 971,

9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3 849;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 455,

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 076...

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2 235...

30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 990...

39 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1 542...

40 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 511...