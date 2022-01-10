Анастасия Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге. У нее в активе 3 076 очков.
Лидирует в списке австралийка Эшли Барти. На второй позиции находится Арина Соболенко из Белоруссии. Испанка Гарбинье Мугуруса замыкает тройку лидеров.
Вероника Кудерметова поднялась на 30-е место. 9 января она проиграла Симоне Халеп из Румынии в финале турнира WTA в Мельбурне (2:6, 3:6).
Рейтинг WTA от 10 января 2022 года:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 051 очко,
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6 351,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635,
4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008,
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666,
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4 385,
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351,
8 (9). Ига Свентек (Польша) — 3 971,
9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3 849;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 455,
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 076...
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2 235...
30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 990...
39 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1 542...
40 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 511...
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