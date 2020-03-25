Квитова ожидает, что Олимпиада-2021 будет лучшей в истории

Чешка Петра Квитова прокомментировала перенос Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться предстоящим летом.

— Очень грустно, что мы не сможем сыграть на Олимпиаде в этом году, но это было правильное решение в сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. — написала Квитова в своем Instagram. — Вместо того, чтобы расстраиваться, давайте сделаем Олимпиаду в следующем году лучшей, которую когда-либо видел мир!