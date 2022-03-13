Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:43

Квитова обыграла Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Чешка сделала 8 эйсов и 12 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Квитова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Катержина Синякова (Чехия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 27) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

Петра Квитова
1
0
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина сыграет с Кербер в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости