Квитова обыграла Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Чешка сделала 8 эйсов и 12 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В третьем круге Квитова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Катержина Синякова (Чехия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 27) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4
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