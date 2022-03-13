Квитова обыграла Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Чешка сделала 8 эйсов и 12 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Квитова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Катержина Синякова (Чехия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 27) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4