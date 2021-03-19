Кузнецова вышла полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, трофей выиграет россиянка

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/4 финала экс-первая ракетка мира одолела Жаклин Кристьян из Румынии.

Кристьян была единственной нероссийской участницей четвертьфиналов. Таким образом, в 1/2 финала сыграют четыре россиянки.

В первой игре 1/2 финала встретятся Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева. Кузнецова сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Светлана Кузнецова (Россия, 4) — Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3