Кузнецова вышла полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, трофей выиграет россиянка
Россиянка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/4 финала экс-первая ракетка мира одолела Жаклин Кристьян из Румынии.
Кристьян была единственной нероссийской участницей четвертьфиналов. Таким образом, в 1/2 финала сыграют четыре россиянки.
В первой игре 1/2 финала встретятся Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева. Кузнецова сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Светлана Кузнецова (Россия, 4) — Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/
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