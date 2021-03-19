Касаткина обыграла Кудерметову и сыграет с Кузнецовой в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Соперницей Касаткиной в полуфинале станет соотечественница Светлана Кузнецова.

В другом полуфинале также сыграют две россиянки — Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 2) — 1:6, 6:1, 6:2