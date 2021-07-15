Куклу Барби теннисистки Осаки раскупили за несколько часов

Кукол Барби в виде японской теннисистки Наоми Осаки распродали через несколько часов после старта продаж, информирует The Denver Channel. Игрушка продавалась за 30 далларов и уже отсутствует в интернет-магазинах.

В комплект к кукле прилагается кепка, теннисная ракетка, теннисный мяч, напульсник, кроссовки и подставка. Одета игрушка в платье с Australian Open-2020.

Осака уже сотрудничала с американской компанией Mattel, которая производит игрушки, включая Barbie.

Она уже участвовала в создании серии Barbie Shero, которая посвящена женщинам, ломающим стереотипы и вдохновляющим других своими достижениями в различных областях.

23-летняя Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA в одиночном разряде.