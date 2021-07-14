Путинцева переиграла Конюх во втором круге турнира в Будапеште

Юлия Путинцева из Казахстана переиграла Анну Конюх из Хорватии во втором круге турнира в Будапеште. Встреча закончилась в двух сетах — 6:4, 6:3 в пользу Путинцевой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:4, 6:3

Катерина Козлова (Украина) — Ана Богдан (Румыния, 5) — 4:6, 6:4, 6:2

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Ирина Мария Бара (Румыния) — 6:4, 6:3

Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Ивана Йорович (Сербия) — 6:1, 7:6 (8:6)