Путинцева переиграла Конюх во втором круге турнира в Будапеште
21:01
Юлия Путинцева из Казахстана переиграла Анну Конюх из Хорватии во втором круге турнира в Будапеште. Встреча закончилась в двух сетах — 6:4, 6:3 в пользу Путинцевой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:4, 6:3
Катерина Козлова (Украина) — Ана Богдан (Румыния, 5) — 4:6, 6:4, 6:2
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Ирина Мария Бара (Румыния) — 6:4, 6:3
Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Ивана Йорович (Сербия) — 6:1, 7:6 (8:6)
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