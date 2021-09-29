Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чикаго
20:43
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Чикаго. В двух сетах она переиграла Хэрриет Дарт из Великобритании — 6:3, 6:4.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:3, 6:4
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