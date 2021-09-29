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Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чикаго

20:43
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Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Чикаго. В двух сетах она переиграла Хэрриет Дарт из Великобритании — 6:3, 6:4.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:3, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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