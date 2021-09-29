Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина обыграла Анисимову во втором раунде турнира в Чикаго

21:05
Теги:

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Аманду Анисимову (6:4, 6:3) в матче второго раунда турнира WTA в Чикаго (США).

В следующем раунде соперницей украинки станет румынка Елена-Габриела Русе.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:3

Жиль Тайхманн (Швейцария, 16) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд