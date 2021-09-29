Свитолина обыграла Анисимову во втором раунде турнира в Чикаго
21:05
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Аманду Анисимову (6:4, 6:3) в матче второго раунда турнира WTA в Чикаго (США).
В следующем раунде соперницей украинки станет румынка Елена-Габриела Русе.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:3
Жиль Тайхманн (Швейцария, 16) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:4
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