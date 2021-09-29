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Бенчич и Рыбакина вышли в третий раунд турнира в Чикаго

19:53
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла австралийку Мэддисон Инглис (5:7, 6:1, 6:0) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США). Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила белоруску Александру Соснович (6:4, 6:4).

В следующем раунде россиянка Вероника Кудерметова в случае победы над британкой Хэрриет Дарт сыграет с Рыбакиной.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 5:7, 6:1, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:4, 6:4

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Гоша Чернов все материалы автора

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