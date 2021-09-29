Бенчич и Рыбакина вышли в третий раунд турнира в Чикаго
19:53
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла австралийку Мэддисон Инглис (5:7, 6:1, 6:0) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США). Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила белоруску Александру Соснович (6:4, 6:4).
В следующем раунде россиянка Вероника Кудерметова в случае победы над британкой Хэрриет Дарт сыграет с Рыбакиной.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 5:7, 6:1, 6:0
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:4, 6:4
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