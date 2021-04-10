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Кудерметова вышла в финал турнира в Чарльстоне

10 апреля 2021, 23:16
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла испанку Паулу Бадоса Хиберт в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

В финале Кудерметова сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинчич.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:3, 6:3

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