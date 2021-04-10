Кудерметова вышла в финал турнира в Чарльстоне
10 апреля 2021, 23:16
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла испанку Паулу Бадоса Хиберт в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне. Матч продолжался 1 час 31 минуту.
В финале Кудерметова сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинчич.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:3, 6:3
24
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...