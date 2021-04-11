Кудерметова про Хабиба: «Он мне очень нравится»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о симпатии к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. По ее словам, российский боец не только сильный спортсмен, но и хорший человек.

«Хабиб очень сильный, и в ментальном плане очень хорош. Он использует любую возможность, которая ему предоставляется, — цитирует Кудерметову Tennis Channel. - Думаю, что Хабиб просто хороший человек. Я всегда поддерживаю его, когда он дерется.

Он мне очень нравится. Надеюсь, что я смогу стать такой же сильной в ментальном плане. Многие называют его Орлом. Кем бы я себя назвала? Многие называют меня черной кошкой или пантерой".