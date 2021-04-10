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Лешемия и Нил выиграли парный турнир в Боготе

10 апреля 2021, 23:14

Француженка Эликсан Лешемия и американка Ингрид Нил стали победительницами турнира WTA в Боготе (Колумбия) в парном разряде. В финале они обыграли пару Михаэла Бузарнеску/Анна-Лена Фридзам (Румыния/Германия) — 6:3, 6:4

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Эликсан Лешемия/Ингрид Нил (Франция/США) — Михаэла Бузарнеску/Анна-Лена Фридзам (Румыния/Германия, 3) — 6:3, 6:4

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