Лешемия и Нил выиграли парный турнир в Боготе

Француженка Эликсан Лешемия и американка Ингрид Нил стали победительницами турнира WTA в Боготе (Колумбия) в парном разряде. В финале они обыграли пару Михаэла Бузарнеску/Анна-Лена Фридзам (Румыния/Германия) — 6:3, 6:4

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Эликсан Лешемия/Ингрид Нил (Франция/США) — Михаэла Бузарнеску/Анна-Лена Фридзам (Румыния/Германия, 3) — 6:3, 6:4