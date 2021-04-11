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Кудерметова выиграла первый турнир WTA во взрослой карьере

21:50
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова 11 апреля выиграла турнир в Чарльстоне (США).

В финальной встрече Кудерметова в двух сетах одолела представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте час и 37 минут.

Для 23-летней россиянки это первая взрослая победа на турнирах WTA/

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:2

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