Кудерметова выиграла первый турнир WTA во взрослой карьере
21:50
Российская теннисистка Вероника Кудерметова 11 апреля выиграла турнир в Чарльстоне (США).
В финальной встрече Кудерметова в двух сетах одолела представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте час и 37 минут.
Для 23-летней россиянки это первая взрослая победа на турнирах WTA/
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:2
10
Зачет
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0
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