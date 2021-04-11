Колумбийка Серрано выиграла теннисный турнир на родине
21:14
Теннисистка Мария Камила Осорио Серрано выиграла турнира WTA в родной Колумбии. В финале она победила представительницу Словении Тамару Зиданшек.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) — Тамара Зиданшек (Словения, 5) — 5:7, 6:3, 6:4
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Зачет
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