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Колумбийка Серрано выиграла теннисный турнир на родине

21:14

Теннисистка Мария Камила Осорио Серрано выиграла турнира WTA в родной Колумбии. В финале она победила представительницу Словении Тамару Зиданшек.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) — Тамара Зиданшек (Словения, 5) — 5:7, 6:3, 6:4

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