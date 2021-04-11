Колумбийка Серрано выиграла теннисный турнир на родине

Теннисистка Мария Камила Осорио Серрано выиграла турнира WTA в родной Колумбии. В финале она победила представительницу Словении Тамару Зиданшек.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) — Тамара Зиданшек (Словения, 5) — 5:7, 6:3, 6:4