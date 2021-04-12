Кудерметова прокомментировала первую победу в карьере на турнирах WTA

Россиянка Вероника Кудерметова в интервью официальному сайту WTA 12 апреля прокомментировала победу на турнире в Чарльстоне (США).

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере. Для меня это значимое событие», — заявила Кудерметова.

В финальной встрече Кудерметова в двух сетах одолела представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте час и 37 минут.