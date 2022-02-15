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15 февраля, 20:43

Кудерметова сыграет с Мугурусой во втором круге турнира в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании во втором круге турнира WTA 500 в Дубае.

В первом круге испанка обыграла чешскую теннисистку Катержину Синякову. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

Матч Кудерметова — Мугуруса пройдет в среду, 16 февраля, начало — в 10:00 по московскому времени.

Россиянка занимает 31 место в рейтинге WTA, испанская теннисистка находится на седьмой позиции.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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