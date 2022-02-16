Остапенко обыграла Свентек во втором круге турнира в Дубае

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Игу Свентен во втором круге одиночного разряда турнира в Дубае. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7;4).

В третьем круге Остапенко сыграет с победителем пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Петра Квитова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Свентек (Польша, 6) — 4:6, 6:1, 7:6 (7;4)