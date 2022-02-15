Кудерметова и Грачева вышли во второй круг турнира в Дубае, Звонарева завершила выступления

Россиянки Вероника Кудерметова и Варвара Грачева вышли во второй круг теннисного турнира в Дубае.

А вот Вера Звонарева завершила свои выступления на турнире. В первом же круге она проиграла Онс Жабер из Туниса.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4

Варвара Грачева (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, LL) — 6:1, 7:5

Онс Жабер (Тунис, 8) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:2, 2:6, 7:5