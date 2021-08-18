Кудерметова сыграет с Квитовой во втором круге турнира в Цинциннати
03:52
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмину Паолини.
Следующей соперницей Кудерметовой будет чешка Петра Квитова.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2
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