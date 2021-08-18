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Кудерметова сыграет с Квитовой во втором круге турнира в Цинциннати

03:52

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмину Паолини.

Следующей соперницей Кудерметовой будет чешка Петра Квитова.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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