Кудерметова сыграет с Квитовой во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмину Паолини.

Следующей соперницей Кудерметовой будет чешка Петра Квитова.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2