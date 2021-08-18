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Самсонова проиграла Азаренко на турнире в Цинциннати

06:56
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Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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