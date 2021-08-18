Самсонова проиграла Азаренко на турнире в Цинциннати

Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3