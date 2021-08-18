Самсонова проиграла Азаренко на турнире в Цинциннати
06:56
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3
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