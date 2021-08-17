Халеп обыграла Линетт во втором раунде турнира в Цинциннати
21:55
Румынская теннисистка Симона Халеп победила полячку Магду Линетт (6:4, 3:6, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
В следующем круге румынка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Камила Джорджи (Италия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 12) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 3:6, 6:1
Каролина Мухова (Чехия) — Джоанна Конта (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Бернарда Пера (США, WC) — Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — 6:4, 6:
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