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Халеп обыграла Линетт во втором раунде турнира в Цинциннати

21:55
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила полячку Магду Линетт (6:4, 3:6, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

В следующем круге румынка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Камила Джорджи (Италия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 12) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 3:6, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) — Джоанна Конта (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Бернарда Пера (США, WC) — Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — 6:4, 6:

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Евгений Петров все материалы автора

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