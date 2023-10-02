Определилась соперница Кудерметовой по второму кругу турнира в Пекине

Украинка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине на отказе китаянки Чжу Линь.

Матч завершился при счете 6:0, 3:0 в пользу Цуренко. Продолжительность игры составила 43 минуты.

Во втором круге турнира 49-я ракетка мира сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Чжу Линь (Китай) — 6:0, 3:0 отказ