Определилась соперница Кудерметовой по второму кругу турнира в Пекине
Украинка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине на отказе китаянки Чжу Линь.
Матч завершился при счете 6:0, 3:0 в пользу Цуренко. Продолжительность игры составила 43 минуты.
Во втором круге турнира 49-я ракетка мира сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Чжу Линь (Китай) — 6:0, 3:0 отказ
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