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Сегодня, 07:44

Определилась соперница Кудерметовой по второму кругу турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Украинка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине на отказе китаянки Чжу Линь.

Матч завершился при счете 6:0, 3:0 в пользу Цуренко. Продолжительность игры составила 43 минуты.

Во втором круге турнира 49-я ракетка мира сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Чжу Линь (Китай) — 6:0, 3:0 отказ

Теннис
Вероника Кудерметова
Леся Цуренко
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