Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA, Шнайдер стала 63-й

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга. Топ-10 рейтинга остался без изменений.

Россиянка Вероника Кудерметова, которая выиграла турнир в Токио, поднялась с 19-й строчки на 16-ю.

С 19-го на 16-е место поднялась представительница России Вероника Кудерметова, которая стала победительницей турнира в Токио.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 86-го на 62-е место, а Диана Шнайдер — с 85-й позиции на 63-ю.

Рейтинг WTA от 2 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4365

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4145

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3718

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3335

...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830

16 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2540

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2165

22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2000

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685

39 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1263

60 (62). Мирра Андреева (Россия) — 979

62 (86). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 975

63 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 967

68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 931

81 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 836

83 (80). Анна Калинская (Россия) — 814.