Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA, Шнайдер стала 63-й
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга. Топ-10 рейтинга остался без изменений.
Россиянка Вероника Кудерметова, которая выиграла турнир в Токио, поднялась с 19-й строчки на 16-ю.
С 19-го на 16-е место поднялась представительница России Вероника Кудерметова, которая стала победительницей турнира в Токио.
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 86-го на 62-е место, а Диана Шнайдер — с 85-й позиции на 63-ю.
Рейтинг WTA от 2 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4365
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4145
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3718
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3335
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13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830
16 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2540
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2165
22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2000
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685
39 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1263
60 (62). Мирра Андреева (Россия) — 979
62 (86). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 975
63 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 967
68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 931
81 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 836
83 (80). Анна Калинская (Россия) — 814.