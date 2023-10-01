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Соболенко — о матче с Кенин: «Не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась довольна своей игрой в матче против американки Софии Кенин в первом круге турнира в Пекине.

Белоруска победила в этой встрече со счетом 6:1, 6:2.

«Честно говоря, не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках не все было так хорошо. Но я очень рада, что сегодня удалось подавать на таком уровне. Это очень помогло. Мне кажется, она даже не ожидала такой великолепной игры на подаче. Думаю, это оказалось ключевым моментом в сегодняшнем матче», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Во втором круге турнира первая ракетка мира Соболенко встретится с Кэти Бултер из Великобритании. Матч пройдет 3 октября.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3711239/sabalenka-beats-kenin-in-beijing-kalinina-upsets-no-8-vondrousova
Теннис
Арина Соболенко
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