Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:02

Кудерметова прокомментировала поражение от Остапенко в финале турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оценила свое выступление на турнире в Дубае. Она дошла до финала, где проиграла Елене Остапенко из Латвии (0:6, 4:6).

«Финал... Но все равно это была хорошая неделя для меня, — написала теннисистка в своем Instagram. — Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении этой недели. Увидимся в следующем году, Дубай».

При этом Кудерметова выиграла парный турнир. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс они в финале победили пару Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:1, 6:3.

Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова и Мертенс выиграли парный турнир в Дубае
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости