Кудерметова прокомментировала поражение от Остапенко в финале турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оценила свое выступление на турнире в Дубае. Она дошла до финала, где проиграла Елене Остапенко из Латвии (0:6, 4:6).

«Финал... Но все равно это была хорошая неделя для меня, — написала теннисистка в своем Instagram. — Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении этой недели. Увидимся в следующем году, Дубай».

При этом Кудерметова выиграла парный турнир. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс они в финале победили пару Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:1, 6:3.