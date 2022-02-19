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Сегодня, 21:59

Кудерметова и Мертенс выиграли парный турнир в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали победителями турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В финале они обыграли пару Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:1, 6:3. Матч продолжался 59 минут.

Ранее в одиночном финале Остапенко обыграла Кудерметову (6:0, 6:4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:1, 6:3

Вероника Кудерметова
Елена Остапенко
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Россиянка Кудерметова уступила в финале теннисного турнира в Дубае
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