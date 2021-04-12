Кудерметова поднялась на пятое место в чемпионской гонке WTA

Официальный сайт WTA 12 апреля обновил рейтинг лучших теннисисток мира.

В чемпионской гонке-2021 продолжает лидировать японка Наоми Осака, у которой 2 400 очков. На втором месте австралийка Эшли Барти (2 001 очко), на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса (1 980 очков).

Россиянка Вероника Кудерметова после победы на турнире в Чарльстоне (США) поднялась сразу на 12 позиций и сейчас занимает пятую строчку (1 187 очков). На 12-й позиции еще одна представительница России — Дарья Касаткина (931 очко).