Кудерметова поднялась на пятое место в чемпионской гонке WTA
10:02
Официальный сайт WTA 12 апреля обновил рейтинг лучших теннисисток мира.
В чемпионской гонке-2021 продолжает лидировать японка Наоми Осака, у которой 2 400 очков. На втором месте австралийка Эшли Барти (2 001 очко), на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса (1 980 очков).
Россиянка Вероника Кудерметова после победы на турнире в Чарльстоне (США) поднялась сразу на 12 позиций и сейчас занимает пятую строчку (1 187 очков). На 12-й позиции еще одна представительница России — Дарья Касаткина (931 очко).
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