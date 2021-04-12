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Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России

09:57
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала 29-й в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Таким образом девушка обошла Екатерину Александрову (34) и стала первой ракеткой России.

Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку и стала 36-й.

1 (1) Эшли Барти (Австралия) — 9285

2 (2) Наоми Осака (Япония) — 7985

3 (3) Симона Халеп (Румыния) — 6965

4 (4) София Кенин (США) — 5915

5 (5) Элина Свитолина (Украина) — 5750

6 (6) Бьянка Андрееску (Канада) — 5265

7 (7) Арина Соболенко (Беларусь) — 5085

8 (8) Серена Уильямс (США) — 4850

9 (9) Каролина Плишкова — 4660

10 (11) Петра Квитова (обе — Чехия) — 4530

29 (38) Вероника Кудерметова — 2130

34 (34) Екатерина Александрова — 1955

36 (35) Светлана Кузнецова — 1815

37 (37) Дарья Касаткина — 1745

40 (40) Анастасия Павлюченкова — 1715

73 (73) Анна Блинкова — 1114

75 (75) Анастасия Потапова — 1061

89 (87) Маргарита Гаспарян — 934

97 (96) Варвара Грачева (все — Россия) — 863

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