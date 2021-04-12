Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала 29-й в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Таким образом девушка обошла Екатерину Александрову (34) и стала первой ракеткой России.
Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку и стала 36-й.
1 (1) Эшли Барти (Австралия) — 9285
2 (2) Наоми Осака (Япония) — 7985
3 (3) Симона Халеп (Румыния) — 6965
4 (4) София Кенин (США) — 5915
5 (5) Элина Свитолина (Украина) — 5750
6 (6) Бьянка Андрееску (Канада) — 5265
7 (7) Арина Соболенко (Беларусь) — 5085
8 (8) Серена Уильямс (США) — 4850
9 (9) Каролина Плишкова — 4660
10 (11) Петра Квитова (обе — Чехия) — 4530
29 (38) Вероника Кудерметова — 2130
34 (34) Екатерина Александрова — 1955
36 (35) Светлана Кузнецова — 1815
37 (37) Дарья Касаткина — 1745
40 (40) Анастасия Павлюченкова — 1715
73 (73) Анна Блинкова — 1114
75 (75) Анастасия Потапова — 1061
89 (87) Маргарита Гаспарян — 934
97 (96) Варвара Грачева (все — Россия) — 863
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