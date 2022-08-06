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Сегодня, 01:31

Кудерметова обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинале обыграла Онс Жабер и Туниса со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Россиянка сделала 6 подач навылет и 5 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 10. У пятой ракетки мира 2 эйса и 4 ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится с победительницей матча Шэлби Роджерс (США) — Аманда Анисимова (США).

Вероника Кудерметова
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