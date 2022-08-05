Касаткина победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе
Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе.
В рамках 1/4 финала она в трех сетах справилась с Ариной Соболенко из Белоруссии — 4:6, 7:5, 6:0. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Следующая соперница 25-летней Касаткиной определится в паре Кори Гауфф (США) — Паула Бадоса (Испания).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — 4:6, 7:5, 6:0
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