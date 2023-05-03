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Сегодня, 16:17

Кудерметова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 0:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания). Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту.

26-летняя россиянка реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов и выполнила три эйса. На счету 29-летней Пегулы — 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 при 4 эйсах.

Следующей соперницей 26-летней спортсменки в 1/2 «Мастерса» станет победительница пары Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 0:6, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
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