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Сегодня, 17:53

Кудерметова — о победе над Пегулой: «Я так счастлива и горжусь собой»

Мария Гусева
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 0:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Я так счастлива и горжусь собой, потому что в каждом матче играла по три сета. Все встречи до этой длились по три часа, а сегодня мы играли только два, поэтому чувствую себя свежей!» — цитирует пресс-служба WTA Кудерметову.

Следующей соперницей 26-летней спортсменки в 1/2 «Мастерса» станет победительница пары Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27).

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3253341/kudermetova-overcomes-pegula-in-madrid-to-make-first-wta-1000-semifinal
Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
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