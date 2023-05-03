Кудерметова — о победе над Пегулой: «Я так счастлива и горжусь собой»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 0:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Я так счастлива и горжусь собой, потому что в каждом матче играла по три сета. Все встречи до этой длились по три часа, а сегодня мы играли только два, поэтому чувствую себя свежей!» — цитирует пресс-служба WTA Кудерметову.

Следующей соперницей 26-летней спортсменки в 1/2 «Мастерса» станет победительница пары Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27).