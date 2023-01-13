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Сегодня, 11:21

Кудерметова из-за травмы снялась с матча против Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с матча против Белинды Бенчич из Швейцарии в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Как сообщает пресс-служба WTA, Кудерметова снялась из-за травмы.

Ранее россиянка Дарья Касаткина прошла в финал турнира без борьбы, поскольку испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти на корт из-за травмы.

Матч между Касаткиной и Бенчич за титул состоится 14 января.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Белинда Бенчич
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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