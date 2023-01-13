Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Лорен Дэвис в полуфинале турнира WTA 250 в Хобарте.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

72-я ракетка мира Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнта из 3. На счету 84-й ракетки мира Дэвис — 2 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале Дэвис сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лорен Дэвис (США, Q) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:3, 6:3