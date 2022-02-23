Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились в полуфинал турнира WTA в Дохе (Катар).

В 1/4 финала они обыграли бельгийскую пару Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и семь минут.

В полуфинале Кудеметова и Мертенс сыграют с парой Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:2, 6:3