Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились в полуфинал турнира WTA в Дохе (Катар).
В 1/4 финала они обыграли бельгийскую пару Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и семь минут.
В полуфинале Кудеметова и Мертенс сыграют с парой Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:2, 6:3
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