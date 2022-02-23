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Сегодня, 22:16

Мугуруса разгромила Бренгл в третьем раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Мэдисон Бренгл (6:0, 6:2) в третьем раунде турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и три минуты. В следующем раунде испанка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:2

Теннис
Гарбинье Мугуруса
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