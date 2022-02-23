Мугуруса разгромила Бренгл в третьем раунде турнира в Дохе
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Мэдисон Бренгл (6:0, 6:2) в третьем раунде турнира WTA в Дохе (Катар).
Матч продолжался один час и три минуты. В следующем раунде испанка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:2
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