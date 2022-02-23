Касаткина проиграла Свентек в третьем раунде турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина прекратила борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар).

В матче третьего раунда ее обыграла представительница Польши Ига Свентек (6:3, 6:0). Матч продолжался один час и четыре минуты.

Касаткина в этом матче допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. У ее соперницы две двойные и пять успешных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала Свентек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:0