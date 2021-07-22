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Кристьян вышла в третий круг турнира в Палермо

00:55

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян одержала победу во втором круге турнира WTA в Палермо. В двух сетах она переиграла китянку Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4.

Следующим соперником Кристьяны будет француженка Осеан Доден.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Жаклин Кристьян (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — 6:1, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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