Кристьян вышла в третий круг турнира в Палермо
00:55
Румынская теннисистка Жаклин Кристьян одержала победу во втором круге турнира WTA в Палермо. В двух сетах она переиграла китянку Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4.
Следующим соперником Кристьяны будет француженка Осеан Доден.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Жаклин Кристьян (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — 6:1, 6:4
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